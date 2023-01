Brasile | Anielle Franco | Cida Gonçalves e le altre ministre del governo Lula

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Domenica 8 gennaio 2023 i sostenitori dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno assaltato la sede del parlamento, della Corte suprema e dell’ufficio presidenziale a Brasilia, la capitale del, in protesta contro il risultato delle ultime elezioni, vinte da Luiz Inácioda Silva. Migliaia di manifestanti hanno minato la democrazia del suo, legittimamente votato, ma a difenderlo, ci sono ora diverse donne (anche se ilcontinua a non essere un Paese per loro). Vi raccomandiamo... Inle donne stanno morendo nel tentativo di abortire Dove l'aborto è illegale per legge, le donne si rivolgono al mercato clandestino, a rischio della loro vita. È il caso del, dove ...

In, ministeri chiave in mano alle donne Basti pensare adFranco, ministra all'...Come il ministero dell'uguaglianza razziale che è stato assegnato adFranco , sorella dell'... Nonostante il nuovo governo di Lula sembri essere uno dei più moderati della storia del, un ... Basti pensare ad Anielle Franco, ministra all'Uguaglianza razziale, sorella di Marielle, consigliera comunale di Rio de Janerio e attivista per i diritti umani assassinata nel 2018 da sicari armati de ...Il Ministro della Pianificazione del Brasile, Simone Tebet, si è insediata giovedì in una cerimonia in cui ha elogiato il gabinetto «di ampio respiro» che il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva è riu ...