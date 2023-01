Brasile | anche il nipote Bolsonaro tra gli assalitori

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – C’eraildell’ex presidente delJairtra i manifestanti che ieri hanno assaltato il quartiere delle istituzioni a Brasilia. Leonardo Rodrigues de Jesus, noto come ‘Leo Indio’, è stato identificato grazie ai numerosi video e foto postati sul suo Instagram personale, che lo mostravano in piedi tra la folla che circondava il Congresso brasiliano. In una didascalia, Indio afferma che i suoi occhi erano rossi a causa dei gas lacrimogeni “sparati dalle forze di sicurezza” che “hanno concentrato la loro attenzione su tutti i manifestanti”. Hanegato di essere coinvolto in “qualsiasi vandalismo” e ha affermato che i responsabili della distruzione degli edifici governativi “erano vandali mascherati e codardi travestiti da patrioti”. L'articolo proviene da ...

Corriere della Sera

...> Mbappè ha una nuova fiamma, ecco chi è. Con la modella transgender è finita Caos in Francia Le parole di Le Graet hanno alzato un polverone di polemiche senza precedenti. 'Zidane in',....... Questa è una grande preoccupazione per tutti noi, i difensori della democrazia. Il mio pieno sostegno al presidente Lula, che è stato eletto liberamente ed equamente'. Dure reazioni... Anche in Brasile i populisti eversivi minano i fondamenti della democrazia C'era anche il nipote dell'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro tra i manifestanti che ieri hanno assaltato il quartiere delle istituzioni a Brasilia. Leonardo Rodrigues de Jesus, noto… Leggi ...Con la vittoria degli Stati Uniti in finale sull'Italia va in archivio la prima United Cup della storia, che lascia diversi spunti di discussione su pro e contro della manifestazione ...