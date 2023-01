Brasile | anche il nipote Bolsonaro tra gli assalitori

(Di lunedì 9 gennaio 2023) (Adnkronos) – C’eraildell’ex presidente delJairtra i manifestanti che ieri hanno assaltato il quartiere delle istituzioni a Brasilia. Leonardo Rodrigues de Jesus, noto come ‘Leo Indio’, è stato identificato grazie ai numerosi video e foto postati sul suo Instagram personale, che lo mostravano in piedi tra la folla che circondava il Congresso brasiliano. In una didascalia, Indio afferma che i suoi occhi erano rossi a causa dei gas lacrimogeni “sparati dalle forze di sicurezza” che “hanno concentrato la loro attenzione su tutti i manifestanti”. Hanegato di essere coinvolto in “qualsiasi vandalismo” e ha affermato che i responsabili della distruzione degli edifici governativi “erano vandali mascherati e codardi travestiti da patrioti”. L'articolo proviene da ...

