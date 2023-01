Brasile | almeno 46 feriti durante l’assalto al Parlamento | 6 in gravi condizioni

RaiNews

Inla polizia militare e l'esercito hanno sgomberato dai manifestanti il Palazzo del Congresso, ... Le forze dell'ordine hanno arrestato400 persone. La polizia militare e l' esercito ...Lo afferma su Twitter l'ex presidente del, Jair Bolsonaro, in riferimento all'attacco ai palazzi del potere a Brasilia. Tensione in , assalto in Parlamento:400 arresti. 'Le ... In Brasile l'attacco ai palazzi del potere: oltre 400 arresti tra i manifestanti - Bolsonaro si trova in Florida - Bolsonaro si trova in Florida L’8 gennaio, a soli 7 giorni dal suo insediamento, il presidente del Brasile Ignacio Lula da Silva ha decretato l'intervento federale nella Segurança Brasile: i neofascisti bolsonaristi all’assalto de ...Brasile, assalto al parlamento dei pro Bolsonaro che ha devastato le sedi delle istituzioni brasiliane. Ecco le reazioni internazionali.