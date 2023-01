Brasile | 46 feriti nell' assalto al Parlamento | rimosso il governatore del distretto di Brasilia

AGI - Agenzia Italia

2023 - 01 - 09 11:12:14 Sono almeno 46 i feriti, di cui sei gravi e due che sono stati sottoposti a interventi d'urgenza, in seguito ai disordini seguiti all'assalto ai palazzi del potere di ieri a Brasilia da parte dei sostenitori dell'ex presidente. Twitter e TikTok hanno bloccato la propaganda golpista in Brasile. Lo riportano i media brasiliani. Brasile nel caos, oltre 400 arresti e 50 feriti nell'assalto ai palazzi del potere. Secondo il giudice, "la violenta escalation di atti criminali è circostanza che può verificarsi solo con il consenso, e anche l'effettiva partecipazione, dalle autorità competenti per la sicurezza pubblica".