Brasile | 400 seguaci di Bolsonaro arrestati Lula convoca i governatori Meloni | “Attacco inaccettabile alla democrazia”

RaiNews

Lula: "Fascisti saranno puniti" - Video, Meloni: "Solidarietà alle istituzioni, immagini ... Il governatore di Brasília, Ibaneis Rocha, ha dichiarato che più dipersone sono state arrestate. ...Il presidente ha parlato di eventi 'senza precedenti nella storia del'. Sempre a Brasilia ...in conferenza stampa che i luoghi del potere sono stati completamente evacuati e che oltre... In Brasile l'attacco ai palazzi del potere: oltre 400 arresti tra i manifestanti - Rimosso il governatore di Brasilia. Le scuse pubbliche a Lula non sono bastate - Rimosso il governatore di Brasilia. Le scuse pubbliche a Lula non sono bastate In Brasile i sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno fatto irruzione nel Palazzo del Congresso di Brasilia. La polizia ha utilizzato candelotti di gas lacrimogeni per cercare di respingere ...Scontri ieri a Brasilia, capitale del Brasile, dove i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno violato la sicurezza del Congresso, dei ministeri e del palazzo presidenziale. Il ...