Brasile | 400 arresti | ripreso il Parlamento Meloni | incompatibile con dissenso democratico

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dopo ore di caos totale in, con migliaia di persone che si sono riversate nel, nella sede presidenziale e in quella della Corte Suprema, manifestanti che sostenevano l’ex-presidente Jair Bolsonaro contestando il risultato elettorale che ha portato alla presidenza Luiz Inacio Lula da Silva, la polizia brasiliana è riuscita, alla fine, a riprendere anche il controllo degli edifici istituzionali, secondo O Globo. Prima quelli della Corte suprema e della presidenza, poi anche la sede del. Granate stordenti contro i manifestanti inGli agenti hanno anche fatto uso di granate stordenti per costringere i manifestanti a uscire dalla sede del Congresso del. La polizia brasiliana ha confermato l‘arresto di 400 persone in relazione all’assalto di ...