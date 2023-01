Brasile | 400 arresti per l' assalto al Parlamento | Lula per la linea dura

la Repubblica

Almenole persone arrestate per avere preso d'assalto alcuni edifici governativi nella capitale del. Intanto il giudice della Corte Suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha rimosso per ...Almenopersone sono state arrestate dopo che i sostenitori pro - Bolsonaro hanno preso d'assalto importanti edifici governativi nella capitale del, ha dichiarato Ibaneis Rocha, governatore del ... Brasile, 400 arresti. La Corte Suprema ordina ai social di bloccare la propaganda golpista. Meloni: "Immagini ... Il governatore di Brasília, Ibaneis Rocha, ha dichiarato che più di 400 persone sono state arrestate ... Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che il Brasile ha il pieno sostegno di ...Oltre 400 manifestanti sono stati arrestati per l'assalto al parlamento sobillato da Bolsonaro: Lula promette la linea dura ...