Brasile | 400 arresti dopo l' assalto ai palazzi del potere

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ieri pomeriggio migliaia di sostenitori dell’ex presidente, Jair Bolsonaro, hanno assaltato i tre principalidella politica a Brasilia, la capitale del; Parlamento, Presidenza e Corte Suprema, per protestare contro il risultato delle elezioni dello scorso autunno, vinte sul filo di lana da Lula da Silva.ore di guerriglia e devastazione dentro gli edifici il presidente in carica ha mobilitato la Polizia Militare che è intervenuta in forze arrestando almeno 400 persone e riprendendo il controllo degli edifici. «Un attacco "vandalo e fascista" contro le istituzioni democratiche», ha detto il presidente del, Lula, assicurando che «i "terroristi" saranno puniti in modo esemplare». Il capo dello stato brasiliano è tornato a Brasilia, dove è andato a constatare il saccheggio del Palazzo ...

la Repubblica

Almenopersone sono state arrestate dopo che i sostenitori pro - Bolsonaro hanno preso d'assalto importanti edifici governativi nella capitale del, ha dichiarato Ibaneis Rocha, governatore del ...Almenole persone arrestate per avere preso d'assalto alcuni edifici governativi nella capitale del. I manifestanti pro - Bolsonaro assaltano il Congresso, caos in- VIDEO Lula ha ... Brasile, 400 arresti. la Corte Suprema ordina ai social di bloccare la propaganda golpista. Meloni: "Immagini ... ROMA (ITALPRESS) – E’ una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, il Congresso, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale di Pla ...In Brasile i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro ... L’assalto – Secondo le immagini diffuse dalle televisioni nazionali in un primo momento si era parlato di circa 400 le persone che hanno ...