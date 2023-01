Brasile | 1 200 seguaci di Bolsonaro arrestati L' ex presidente è negli Usa | vicino a DisneyWorld

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si erano accampati di fronte al quartier generale dell'Esercito ma sono stati. Sono 1.200 i bolsonaristia Brasilia dagli agenti della polizia militare del Distretto Federale e della Forza di Sicurezza Nazionale che hanno rimosso praticamente tutti i manifestanti che si trovavano nell'accampamento. Almeno quaranta autobus condihanno lasciato la zona della tendopoli, un convoglio che poi ha attraversato le strade di Brasilia. In questo momento, scrive O Globo, ci sono solo ancora pochi manifestanti che stanno lasciando il sito. Intanto la polizia e l'esercito hanno recintato il quartier generale delle forze armate brasiliane. Intanto, l'exdelJairsi trova a Orlando, in Florida, in una casa ...