Boss in incognito 2023 | anticipazioni 9 gennaio | l’azienda della prima puntata | cosa vedremo stasera in tv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Siete pronti ad attivare il conto alla rovescia? Dopo mesi di attesa, finalmente il momento è arrivato e questa sera su Rai 2 prenderà il via un’altra e imperdibile stagione diin. Dopo il successo dell’ultima edizione, che è andata in onda la scorsavera, Max Giusti è pronto e ritornerà al timonetrasmissione. Che tiene compagnia al pubblico, ormai da anni. Il docu-reality, infatti, racconta le storie degli imprenditori, quelli che hanno deciso di mettersi in gioco e di lavorare, sotto mentite spoglie, al fianco dei propri dipendenti. Claudio Papa di Dolceamaro ainGli imprenditori, anche in questa edizione, si dovranno camuffare: con una nuova identità e un aspetto fisico diverso, tra trucco e parrucco, lavoreranno al ...

Agenzia ANSA

ATTUALITA' Su Rai Due dalle 21.20in. Un'altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d'eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il ...Max Giusti torna da lunedì 9 gennaio in prima serata su Rai2 con "in", il docu - reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: ... Max Giusti, torno in tv con Boss in incognito Boss in Incognito con Max Giusti su Rai 2, le aziende della nuova edizione del 2023 a partire dal 9 gennaio anche in streaming su RaiPlay ...Per la prima serata in tv, lunedì 9 gennaio alle 20.45 su DAZN sarà possibile vedere in diretta la partita di calcio fra Bologna e Atalanta, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A. Su ...