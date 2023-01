Borussia Dortmund | Sebastien Haller torna in gruppo | “In ospedale momenti difficili | ora pronto per il muro giallo”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)to ad allenarsi innei giorni scorsi, con ilin ritiro a Marbella verso la ripresa della Bundesliga. Un momento importante per l’attaccante ivoriano classe 1994, fermo dallo scorso luglio dopo aver scoperto un tumore ai testicoli. Dopo due operazioni e i cicli di chemioterapia, il calciatore èto ine in queste ore alcune sue dichiarazioni sono state pubblicate sui canali social del club. “Adesso possiamo vedere che tutto il lavoro fatto negli ultimi sei mesi è servito a qualcosa, ne è valsa la pena – spiega– Ci sono stati dei, specie quando inincontravo persone che in quel momento stavano ...

