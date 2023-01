Borse positive con gli occhi sull'inflazione Usa. Milano riconquista livelli febbraio 2022

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Mercati incoraggiati dalla riapertura della Cina, ottimismo'economia di Pechino spinge il petrolio. A Piazza Affari Saes in volata dopo cessione asset in Usa. Euro si rafforza,sale anche il prezzo del gas. Spread in leggero aumento sopra 200 punti

Il Sole 24 ORE

Prima seduta della settimana al rialzo per le principali asiatiche orfane della piazza di Tokyo rimasta chiusa per festività. Gli investitori ripartono con l'attenzione focalizzata sull'inflazione americana, dato più rilevante dell'ottava, in agenda ... Borse positive con gli occhi sull'inflazione Usa. Milano riconquista ... Delude la produzione industriale in Germania a novembre: solo +0,2% mese su mese. Dollaro debole. Brent sopra 80 dollari al barile. Il rendimento del Btp 10 anni sale al 4,27% con la tenuta dei conti ...Partono ancora positive le borse europee, con l'indice Ftse Mib in guadagno del +0,4% ad inizio mattinata del 9 gennaio. Con le previsioni azioni Piazza Affari dedicate all'analisi dei titoli di Safil ...