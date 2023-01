Borse | è ancora rally Milano al top da 11 mesi con spread sotto 200 | corre l' euro

RaiNews

Le borse europee chiudono in rialzo, dando seguito alla performance positiva della prima ottava del 2023. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina la sessione odierna in progresso dello 0,8% a 25.385. Prosegue la serie positiva delle borse europee che scommettono sul fatto che la Fed non adotti misure troppo restrittive e sono incoraggiate dalle riaperture dell'economia cinese. Milano segna +0,81%, Parigi +0,68%, Londra +0,33%. Borse ancora in rialzo, il gas torna sotto i 70 euro.