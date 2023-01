Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 81%

Money.it

Nelladirisulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,54 miliardi della seduta precedente; mentre i ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'... Borsa di Milano oggi 6 gennaio: Ftse Mib riprende slancio con inflazione Eurozona MILANO, 09 GEN - Piazza Affari ha chiuso la seduta in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,81% a 25.385 punti.Euro a 1,07 dlr, top da 7 mesi. Balzo St e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 gen - Si allunga la serie positiva delle Borse europee che toccano i massimi da febbraio 2022: i segnali posit ...