Borsa | l' Europa sale con la Cina e la Fed | corre il petrolio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le Borse europee muovono i primi passi della settimana in rialzo, impegnate a difendere i forti guadagni messi a segno dall'inizio dell'anno, a cui fanno scudo con l'ottimismo per la riapertura della ...

Le Borse europee muovono i primi passi della settimana in rialzo, impegnate a difendere i forti guadagni messi a segno dall'inizio dell'anno, a cui fanno scudo con l'ottimismo per la riapertura della ...Nell'incontro con Meloni - si apprende da Bruxelles - si parlerà di priorità "nell'interesse dell'Italia e dell'" . Fra queste il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) in fase di ... Borsa: Europa apre in leggero rialzo, Francoforte +0,28% - Economia (ANSA) - MILANO, 09 GEN - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, impegnata a difendere i rialzi conseguiti da inizio anno sulla scorta ...Delude la produzione industriale in Germania a novembre: solo +0,2% mese su mese. Dollaro debole. Brent sopra 80 dollari al barile. Il rendimento del Btp 10 anni sale al 4,27% con la tenuta dei conti ...