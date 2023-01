Borsa | Europa sale con Cina e Fed | a Milano rally Tim e Mps

Agenzia ANSA

Discorsi per l'Italia e per l''. fil 09 - 01 - 23 12:24:23 (0261)EURO 5 NNNNBorse europee ancora una volta positive, con l'ottimismo sulla ripresa della Cina e le scommesse per un rallentamento della stretta monetaria di Fed e Bce che continuano a sostenere il rally d'inizio ... Borsa: Europa apre in leggero rialzo, Francoforte +0,28% Il titolo del primo produttore mondiale di sistemi frenanti per veicoli commerciali e ferroviari è arrivato a guadagnare oltre quattro punti. Prospettive positive ...Piazza Affari chiude in bellezza la prima settimana del 2023 dopo i dati sull'inflazione. Il lavoro Usa spinge Wall Street. Tassi vicini al .... La prima settimana del 2023 è così la migliore da circa ...