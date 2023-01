Borsa | Europa positiva nel finale | Parigi +0 | 68% | Londra +0 | 33%

Agenzia ANSA

...for Disease Prevention and Control ha dichiarato in una nota che "esiste la possibilità che questa variante possa avere un effetto sulla crescita del numero di casi di Covid - 19" anche in. ...Borse europee positive in chiusura di seduta ad eccezione di Madrid ( - 0,1%), piuttosto fiacca. Parigi ha guadagnato lo 0,68% a 6.907 punti e Londra lo 0,33% a 7.724 punti. Decisamente più brillante ... Borsa: Europa migliora con Wall Street, giù dollaro, Milano +1% - Economia (ANSA) - MILANO, 09 GEN - Borse europee positive in chiusura di seduta ad eccezione di Madrid (-0,1%), piuttosto fiacca. Parigi ha guadagnato lo ...(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Borse europee positive nel finale insieme ai listini Usa, alla vigilia degli interventi del presidente della Bce ...