Boomerissima con Alessia Marcuzzi su Rai 2 | ospiti e giochi | come sarà

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’attesa è finita: il 10 gennaio 2023 su Rai 2 andrà in onda la prima puntata diil nuovo programma della rete conal timone. Sul sito della Rai, il programma viene presentatoquello che per la prima volta metterà a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che,la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio ( non lo dite a Pierluigi Diaco che da settembre conduce BellaMa’ che dovrebbe avere lo stesso identico scopo e lo stesso identico scontro generazionale ma pare che su Rai 2 lo abbiano dimenticato…). Oggi finalmente, dopo la conferenza stampa di presentazione del programma, abbiamo scoperto qualcosa in più su questo format. ...

