Boomerissima | Alessia Marcuzzi conferma lite tra Zorzi e Claudia Gerini

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tutto è pronto per il debutto di, il programma condotto dasu Rai2 che segna il suo ritorno sul piccolo schermo. La trasmissione da lei scritta metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers e quella dei millenials. La prima puntata è stata registrata il mese scorso e da questa erano circolate delle voci su una presuntatra Tommaso. Dai retroscena fino allaha rotto il silenzio sul clima rovente emerso tra i suoi due ospiti e questo potrebbe non essere stato tagliato nel montaggio della puntata in onda martedì 10 gennaio 2023....

Quotidiano di Sicilia

Passato e presente si fondono in un outfit semplice ma di grande effetto!Marcuzzi presenta "" con un look manlike. Non potevamo aspettarci di meno dalla splendida...ROMA -Marcuzzi torna in tv con uno show che mescola varietà e game - show. Da domani in prima serata su Rai 2 '', che mette a confronto per la prima volta due generazioni: quella dei ... Alessia Marcuzzi, il grande ritorno con “Boomerissima” su Rai 2: ospiti e curiosità Da domani in prima serata su Rai2 la prima puntata del programma, che mescola varietà e game-show. Due le squadre: boomer VS millennial ...Alessia Marcuzzi è prossima a debuttare con Boomerissima: ecco cosa ha dichiarato sul formar e sull'addio a Mediaset ...