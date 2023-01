Boomerissima al via | ecco i giochi e gli ospiti di Alessia Marcuzzi

(Di lunedì 9 gennaio 2023)è pronta per mettere a confronto due generazioni: boomers e millennials. L’esordio diè atteso per domani sera, martedì 10 gennaio, in prima serata su Rai 2. La sfida vedrà scontrarsi vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90 (che potrebbero, dunque, non essere boomer), e millennials, ovvero nati negli anni 2000. In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti e, di conseguenza, i più meritevoli di vittoria. ...

Fanpage.it

C'è posta per te e Tali e Quali alieri sera: i dati auditel ottenuti da Canale5 e Rai1 A ... che ha lanciato il suo, programma che martedì sancirà ufficialmente il suo ritorno in Rai (...L'Epifania tutte le feste porta, dice un famoso proverbio, e portaanche la Lotteria Italia, visto che proprio nella serata del 6 gennaio, ormai da decenni, regala ... come, il ... Alessia Marcuzzi: Via da Mediaset perché non mi riconoscevo più ... Ascolti ieri sera, sabato 7 gennaio 2023: il debutto di C'è posta per te e Tali e Quali Si è svolta ieri sera la prima attesissima sfida in ascolti tra il ...Ha preso il via proprio ieri, 7 gennaio, in prima serata su Rai Uno, l’edizione del 2023 di Tali e Quali, la versione non-Vip del programma condotto ...