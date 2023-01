Bonus sicurezza | come richiedere la detrazione del 50%

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Anche per il 2023 il governo ha confermato la possibilità di usufruire di unadel 50% per coloro che desiderano aumentare ladella propria abitazione. Si tratta del, un’agevolazione che riguarda i lavori per l’installazione di porte blindate e casseforti ma anche di sistemi di antifurto, allarmi e videosorveglianza fino ad un massimo di spesa di 96.000 euro Lafa parte deicasa e può essere richiesta dai proprietari di abitazioni, dai proprietari di unità immobiliari e dai locatari che effettuano interventi dinell’unità immobiliare in cui risiedono., di cosa si tratta Si tratta di unafiscale del 50% sulle spese sostenute per ...

Bonus sicurezza, in arrivo una detrazione del 50%: ecco a chi spetta Mentre si attendono nuove indicazioni sulle modalità di applicazione di alcuni incentivi edilizi, per tutte le misure incentivanti i lavori di recupero/ riqualificazione /messa in sicurezza degli edif ...Confermato anche per il 2023 il Bonus sicurezza di cui può usufruire chi intende aumentare il grado di tutela della propria casa. Tutto quello che c'è da sapere e come ottenerlo ...