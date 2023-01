Bonus sicurezza 2023 | a chi spetta la detrazione del 50%

Sky Tg24

Rendere le abitazioni maggiormente impenetrabili, questo l'obiettivo delper il quale il Governo riconosce uno sgravio del 50% dei costi in fase di dichiarazione dei redditi. Una detrazione che rientra nelle logiche di altri contributi rinnovati o ...Scopri come approfittare del2023: vedi i vantaggi dell'incentivo, ecco cosa si può portare in ... Bonus sicurezza, in arrivo una detrazione del 50%: ecco a chi spetta Fineco conferma per il nuovo anno l impegno della Banca a supporto dei suoi collaboratori grazie allo smart working, ai contributi contro il carovita e all inaugurazione di uno spazio dedicato ...Confermato anche per il 2023 il Bonus sicurezza di cui può usufruire chi intende aumentare il grado di tutela della propria casa. Tutto quello che c'è da sapere e come ottenerlo ...