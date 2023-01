Bonus auto e moto 2023 | domande dal 10 gennaio alle 10 Chi può richiederli | per quali modelli e come ottenerli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Nuovi incentivi in arrivo per l'acquisto dimeno inquinanti. ll Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato nuove risorse per l?Eco: 630 i milioni di euro...

ilmessaggero.it

Leggi anche > Incentivie moto 2023, ecco quali sono e a quali categorie spettano Isono utilizzabili da chi ha sottoscritto un contratto di acquisto tra il primo gennaio e il 31 ...... 2022 MiglioriBenvenuto Scommessesenza deposito Home Torino Torino Museo Egizio, ... 2022 Cronaca Incendio al presidio No Tav di Venaus Redazione - Ottobre 16, 2022 Cronacacontro ... Bonus auto e moto 2023, domande dal 10 gennaio. Chi può richiederli, per quali e come ottenerli Fondo di 630 .... La misura può contare su un fondo di 630 milioni di euro stanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy in base al piano triennale del governo Draghi. Il presidente dell'A ...Bonus auto e moto 2023 al via. Ripartono dal 10 gennaio gli incentivi statali per sostituire la vecchia auto. Ecco come fare domanda.