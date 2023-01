Bonus auto e moto 2023 | dal 10 gennaio riaprono le prenotazioni | tutti i dettagli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Riapriranno da domani, 10, lesulla piattaforma eco.mise.gov.it, per poter usufruire dell’ecopernon inquinanti. In particolare, a partire dalle ore 10, i concessionari potranno inserire le richieste, valide per gli acquisti effettuati a partire dal 1e sino al 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Eco, al via ledal 10Da domani, 10, sarà di nuovo possibile fare richiesta per il, accedendo al ...

ilmessaggero.it

... boom nel terzo trimestre di vendite con un aumento del 63% Fiat Panda Mild Hybrid, con Fiat 120 elettrica è il futuro delleFiat. E altre in arrivo Notizia precedente - - >affitto casa ...... mentre sono rimasti ampiamente inutilizzati gli stanziamenti perelettriche pure e simili. E' quindi auspicabile - osservava Quagliano - che il provvedimento venga modificato per rendere gli ... Bonus auto e moto 2023, domande dal 10 gennaio. Chi può richiederli, per quali e come ottenerli Bonus auto e moto elettriche: domande dale ore 10 del 10 gennaio 2023. La data ultima per richiedere questa agevolazione è il 31 dicembre 2023 ...Riaprono da martedì prossimo 10 gennaio le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it per usufruire dell’ ecobonus per auto e moto non inquinanti. I concessionari ...