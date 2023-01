Bonus auto e moto 2023 | a chi spetta | requisiti e come richiederlo dal 10 gennaio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Aperte a partire da domani, martedì 10, le prenotazioni per usufruire dell’ecopernon inquinanti. I concessionari potranno registrare le richieste a partire dalle 10 e le prenotazioni sono valide per gli acquisti effettuati dal primoe fino al 31 dicembre, salvo esaurimento delle risorse disponibili. Nuovo Ecofino a 7.500 euro: a chiI fondi destinati alrende noto il sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Mise, i mezzi che rientrano nell’agevolazione sono i veicoli non inquinanti di categoria M1 ...

ilmessaggero.it

L'offerta è stata formulata tenendo conto delOpel di 2000 euro, del finanziamento di 2500 ...Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) Opel Corsa Promozioni...... 2022 MiglioriBenvenuto Scommessesenza deposito Home Torino Torino Museo Egizio, ... 2022 Cronaca Incendio al presidio No Tav di Venaus Redazione - Ottobre 16, 2022 Cronacacontro ... Bonus auto e moto 2023, domande dal 10 gennaio. Chi può richiederli, per quali e come ottenerli Il taglio del 110% rimette in gioco i bonus minori. Tempi, requisiti e cessioni bloccate aprono la strada alle altre agevolazioni come l’ecobonus ...Chi ha intenzione di acquistare una nuova auto, potrà farlo sfruttando anche lo sconto previsto dall’ecobonus 2023. Tornano, infatti, gli incentivi auto per acquistare un veicolo nuovo di fabbrica che ...