«Bono raro» ha scritto su Instagram la fidanzata Giorgia Soleri

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Colpo di testa per Damiano dei Maneskin. Il frontman della rock band ha sfoggiato una testa completamente rasata. Addio caschetto che negli ultimi tempi era stato uno degli hair look uomo più imitati. Ora il cantante ha capelli cortissimi e il cambiamento è radicale. Una scelta effettuata in occasione dell’uscita del nuovo singolo del gruppo musicale ma che, una volta mostrata sui social, ha diviso i fan tra chi apprezza e chi invece lo preferiva con i capelli lunghi. Damiano David: il frontman super sexy dei Måneskin guarda le foto Leggi anche ...

