Bonelli | ' No alla cittadinanza italiana per Bolsonaro e figli sostenitori dei golpisti'

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Per chi nasce e studia in Italia niente Ius Scholae perché le forze xenofobe del governo hanno paura della 'sostituzione etnica'. Ma per un golpista mancato cometutto ok? "Il Governo ...

Fumettologica

...che non sia stato compreso ciò che realmente intendevo dire quando ho parlato di dirittomoda ...: 'Vicenda mi delude, mai date spiegazioni' 'Non sono per nulla sorpreso, perché rispetto a ...Così in una nota Angeloco - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra che prosegue: "Ma come se non bastasse - continua- prima di partire Bolsonaro, ha ... Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana Una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra: "Bolsonaro non ha più l’immunità e pendono su di lui diversi provvedimenti giudiziari. " ...Il deputato: assenza della solidarietà e del supporto politico da parte del gruppo parlamentare Alleanza Verdi-Sinistra ...