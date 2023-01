Bolsonaro ricoverato per forti dolori addominali

Agenzia ANSA

per "forti dolori addominali". Jairsi trova all'AdventHealth Celebration di Orlando, in Florida. Lo scrive il sito del quotidiano carioca O Globo che ricorda come l'ex presidente ...L'ex presidente brasiliano Jairè statoall'AdventHealth Celebration, un ospedale fuori Orlando, in Florida, per forti dolori addominali . Lo scrive il portale O Globo, ricordando che dall'intervento a cui si è ... Brasile, Bolsonaro ricoverato negli Usa. A Brasilia arrestati in 1.200. Lula: 'Atti terroristici, vandalici e golpisti' - America ... Prime richieste in Usa per estradare Jair Bolsonaro in Brasile. Joaquin Castro, membro della commissione affari esteri della Camera, ha detto alla Cnn che Bolsonaro ha usato "il copione di Trump per i ...Bolsonaro ricoverato in Florida per un dolore all'addome. Cosa succede all'ex presidente brasiliano mentre in patria si parla di incriminazione per gli assalti dei suoi sostenitori