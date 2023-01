Bolsonaro ricoverato in ospedale a Orlando per dolori addominali Gli Usa | nessuna richiesta di estradizione

Agenzia ANSA

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato all'Advent Health Celebration, un ospedale in Florida, per forti dolori addominali. La notizia arrivata dal quotidiano brasiliano O Globo, che ha ricordato come non si tratta della prima volta che l'ex presidente viene ricoverato. La più recente a novembre, quando è stato ricoverato all'Ospedale delle Forze Armate a Brasilia. In Brasile, Lula e i leader delle istituzioni condannano gli atti terroristici. A Brasilia arrestati in 1.200.