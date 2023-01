Bolsonaro | pressing per la cittadinanza italiana | Vuole evitare le inchieste

Leggi su iltempo

(Di lunedì 9 gennaio 2023) È una situazione di calma apparente quella che si respira a Brasilia, dopo che la polizia ha sgomberato, in serata, il Congresso, la Corte Suprema e il palazzo presidenziale di Planalto dopo l'assalto dei manifestanti sostenitori dell'ex presidente Jairche si rifiutano di riconoscere l'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a loro dire viziata da brogli. Almeno 400 le persone arrestate per avere preso d'assalto alcuni edifici governativi nella capitale del Brasile. Lula ha definito gli assalitori qualificandoli come dei "vandali e fascisti fanatici" e assicurando che "li troveremo tutti e saranno tutti puniti in modo tale che nessuno oserà più compiere simili nefandezze con una bandiera del paese sulla schiena o indossando la maglia della nazionale fingendo di essere un patriota". Lula ha sottolineato che "chi ha finanziato queste ...