Bolsonaro è responsabile dall’estero del golpe o esule di lusso dall’amico Trump?

InsideOver

Rimosso anche il segretario alla Sicurezza Pubblica Anderson Torres, già ministro della Giustizia nel governo, nominato appena una settimana fa da Lula comedella sicurezza nel ...Un gruppo di sostenitori dell'ex presidente Jairviene bloccato all'interno del Palacio do Planalto, sede della presidenza della Repubblica ... rimossi il governatore e il... Chi è il popolo di Bolsonaro responsabile dell'assalto di Brasilia Ancora disordini in Brasile, dove i sostenitori di Bolsonaro stanno ora bloccando le strade di San Paolo, centro finanziario del Paese ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-aa337688-6ca9-470-5dd1-911f89ed288 ...