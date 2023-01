Bolsonaro è il Trump dei Tropici Bremmer smaschera il leader dell' opposizione

(Di lunedì 9 gennaio 2023) «Ho appena pubblicato su Twitter un post nel quale definisco Jairildei». A dirlo, in un'intervista al Corrierea Sera, è il politologo Ian, fondatore e capo del centro di analisi dei rischi internazionali Eurasia. «Senza l'attacco di 2 anni fa nella capitale americana, oggi non avremo assistito a questa insurrezione. Ma i ribelli falliranno a Brasilia come hanno fallito a Washington». In questo caso, rileva, «l'attacco è stato più massiccio ma è avvenuto di domenica quando tutti quei palazzi erano vuoti. Questo ha reso probabilmente più facile reclutare ribelli disposti a esporsi nell'assalto. Ma ha anche reso meno letale la sommossa». In ogni caso, sottolinea il politologo, «polizia ed esercito sono totalmente leali al nuovo ...

Corriere della Sera

