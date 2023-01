Bologna | Thiago Motta | «Sono fiducioso che faremo una grandissima partita»

(Di lunedì 9 gennaio 2023), allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PAROLE – «Atalanta avversaria difficile? Come tutte le altre del campionato, ognuna con il suo stile. Nonbravo io, ma i calciatori, entrano in campo e danno disponibilità, trovano soluzioni che magari non abbiamo avuto tempo di vedere in allenamento. Cicose da rispettare, ma loro devono dimostrare e avere istinto per fare alcune situazioni di testa loro.cheuna». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Motta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'AtalantaMotta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PAROLE - "...Motta dovrà affrontare la sfida con ben otto assenze, inclusa quella di Marko Arnautovic. Calciomercato.it seguirà la sfida del 'Dall'Ara' in tempo reale. Formazioni ufficiali- ... Stasera Bologna-Atalanta, i convocati di Thiago Motta: 8 giocatori out, solo tre attaccanti in lista Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SKY, prima del match contro l'Atalanta: "Non giochiamo con il falso nove, come si è detto, ma con tre attaccanti. Ci sono cal ...Bologna-Atalanta, match in programma alle 20:45 che chiude la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le scelte di Thiago Motta e Gasperini. Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi ...