Bologna | le pagelle di CM | bene Orsolini | Lykogiannis da rivedere

Sky Sport

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23:Atalanta Ledei protagonisti del match tra Atalanta e, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Orsolini ...... Milano,, Tortona, Trento, Pesaro, Varese e Venezia. Per l'ultimo posto sono in lizza ... vittoria a Brindisi (90 - 104) con vista sulla Coppa Italia Basket -- Brown è il bancomat della ... Roma-Bologna 1-0, le pagelle Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match. L’Udinese vuole rimanere aggrappata al treno per l’Europa, mentre il Bologna vuole ...Il primo tempo giocatosi al Dall’Ara della sfida fra Bologna e Atalanta ha visto la squadra di casa passare immediatamente in vantaggio su una disattenzione della difesa atalantina: siamo al 6', il ...