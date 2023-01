Bologna | i convocati per l'Atalanta | Arnautovic out | la decisione su Zirkzee

TUTTO mercato WEB

delper la sfida contro l'Atalanta: con le molte le assenze in casa rossoblu ecco a chi si affida Thiago Motta Ilha reso noti iper la partita di questa sera ...di Thiago ... Stasera Bologna-Atalanta, i convocati di Thiago Motta: 8 giocatori out, solo tre attaccanti in lista Come anticipato ieri, è stata diramata solo questa mattina la lista dei convocati del Bologna per la gara contro l’Atalanta che andrà in scena quest’oggi, alle ore 20.45, allo Stadio Dall’Ara. Sono 20 ...Defezione last minute per il Bologna del tecnico italobrasiliano. Ma il cambio riguarda una delle due riserve di Skorupski Un portiere per l’altro, senza sorprese per il resto della truppa. Thiago Mot ...