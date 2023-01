Bologna-Atalanta oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. Nel posticipo di questo turno, i rossoblu ospitano la squadra di Gasperini, a caccia di riscatto dopo un periodo da dimenticare caratterizzato da 4 sconfitte e un deludente pari a La Spezia. Per gli orobici però non sarà facile tornare al successo dato che ilvenderà cara la pelle e non mollerà i tre punti così facilmente. Chi vincerà? La sfida è in programma lunedì 9 gennaio alle 20:45 al Dall’Ara disu Dazn e Sky Sport Calcio. SportFace.