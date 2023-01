Bologna Atalanta 0-0 LIVE | è cominciato il match

Thiago Motta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Thiago Motta, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PAROLE - "avversaria difficile Come tutte le altre del campionato, ognuna con il suo stile. Non sono ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, ultima partita della diciassettesima giornata di Serie AReduce dal pareggio in rimonta in casa dello Spezia, l'è attesa da un'altra delicata trasferta nell'ultima partita ...Alle 21 scenderanno in campo Bologna e Atalanta per l’ultimo posticipo della 17esima giornata di Serie A Tim. Sarà una sfida importante, in quanto soprattutto l’Atalanta può cercare di agganciare ...Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ha ricordato Gianluca Vialli prima della gara con il Bologna. Percassi: "Mi ha mi ha veramente cambiato la vita" Il dirigente dei bergamaschi, con ...