Bollette care | finalmente sbloccati i rimborsi per quel che hai pagato nel 2022 | chiedili subito

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Lesono state la vera grande stangata delle famiglie italiane e veramente tante famiglie a causa delletropposono finite in difficoltà. Non sono stati soltanto gli speculatori a mettere nei guai le famiglie ma anche la guerra in Ucraina ci ha messo il suo e ha reso leveramente troppoper gli italiani. D’altra parte anche tante aziende che erogano luce e gas hanno aumentato lein una maniera che non è in linea con la legge e così l’antitrust adesso impone il rimborso delletroppo/ I Love TradingSe si sono pagatetropposia diritto al rimborso e questa è certamente una buonissima notizia per i ...