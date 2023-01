Bollate | commercio in lutto | addio a Vergani che vendeva le macchine da cucire Singer

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 9 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Inizio d’anno diper ilse. Si è infatti spento sul finire dell’anno uno storico commerciante dicentro, Luigi Giacomo. Per anni insieme alla moglieaveva gestito il negozio didadi, negozio che in momenti diversi ha avuto sede in via 4 Novembre e in ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.