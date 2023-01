BMW - Nel 2025 arriverà il super head-up display

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Fantascienza? No, si fa sul serio. La BMW è pronta a lanciare auto con un mega-up, sulla scorta di quanto mostrato al Ces di Las Vegas con la concept i Vision Dee. La conferma, in occasione proprio dell'evento in Nevada, è arrivata direttamente dal ceo della Casa, Oliver Zipse: " più di una visione ha detto l'ad -. Porteremo questa innovazione nella Neue Klasse' (la piattaforma di nuova generazione dei modelli dell'Elica, ndr). Già nel, i nostri clienti potranno sperimentare questa tecnologia nei loro veicoli". Questione solo di un paio d'anni, quindi. Parlare con l'auto. Altro che crisi dei microchip: le Case guardano avanti e la digitalizzazione dell'automobile, volenti o nolenti, è un trend che non si può fermare. Con la i Vision Dee, la BMW ha incanalato il proprio percorso, mostrando di voler sfruttare ...