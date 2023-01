Bmw Italia | oltre duemila visitatori per “The Italians’ Touch”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – La mostra “Thens’”, il racconto delle storie di talento e passione deglini che hanno partecipato alla costruzione dei successi del Bmw Group, ha attiratopersone che, durante lo scorso mese di dicembre 2022 e l’inizio di gennaio 2023, hanno visitato l’esposizione allestita presso gli spazi della House of Bmw in centro a Milano. La mostra è stata concepita come un omaggio ai tanti talentini che hanno contribuito alla storia dell’azienda e un momento di ispirazione del team di Bmwper affrontare le sfide future e fare la differenza in una fase di profonda trasformazione del mercato, della tecnologia e del modello di business dell’automobile. “Siamo orgogliosi – ha commentato Massimiliano Di Silvestre, ...

La mostra è stata concepita come un omaggio ai tanti talenti italiani che hanno contribuito alla storia dell'azienda e un momento di ispirazione del team di BMW Italia per affrontare le sfide future