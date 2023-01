Blu Basket corsara a Latina | Giuri trascinatore con 24 punti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Bluvince con personalità sul parquet di: 70-80 il punteggio dopo 40? di intensità e lotta. La nona vittoria (su dieci gare) della gestione Finelli consolida la classifica dei biancoblù, saliti al secondo posto in graduatoria a quota 22, al pari della Vanoli Cremona (favorevole lo scontro diretto), ma con una gara in meno. Nella sfida del PalaBianchini le assenze sono importanti: in casa Benacquista manca il pacchetto lunghi (Cicchetti e Fall), la Gruppo Mascio è senza il leader Marini. Il quintetto di Finelli è composto dagli esterni, Clark e Cerella con Lombardi e Marcius sotto le plance. Con una serie di recuperi difensivi e un’ottima distribuzione di responsabilità offensive, i biancoblù producono subito un allungo: 2-11 (4?). Il bulgaro Alipiev reagisce, Lewis si infiamma, Durante ...