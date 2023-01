ilmattino.it

Scatta una lite tra tredicenni , unoferito e il padre spara al papà del ragazzo che lo aveva colpito. Accade in Sicilia a ... Poi fa una scoperta choc: il ladro aveva solo 13 annispara alla ...Nonna eroina, si butta sotto un camion per salvare il nipotino: ililleso, lei muore sul colpo Incidente nel veneziano, l'auto si schianta sul guard - rail: morti due giovani. Alessandro ... Bimbo resta disabile per un errore dei medici durante il parto: maxirisarcimento da 2 milioni alla famiglia Scatta una lite tra tredicenni, uno resta ferito e il padre spara al papà del ragazzo che lo aveva colpito. Accade in Sicilia a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove i carabinieri ...La famiglia di un bambino di 11 anni, rimasto disabile al 100% dopo il parto in ospedale, ha vinto la causa contro la struttura sanitaria e ha ottenuto un maxi risarcimento di oltre 2 milioni ...