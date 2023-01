Bimbo morto in Grecia | polmoni e parte del fegato per due trapianti pediatrici a Bergamo

(Di lunedì 9 gennaio 2023). Duesono stati eseguiti nelle scorse ore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di, con due giovanissimi pazienti che hanno potuto ricevere rispettivamentee unadi. Per due famiglie la tanto attesa chiamata è arrivata in questo inizio di 2023: per loro la gioia più grande, che fa da contrappeso all’immenso dolore di due genitori greci che invece un figlio lo hanno perso. E che nel momento più duro hanno però deciso di fare il più grande atto d’amore possibile: donare gli organi del proprioper permettere ad altri di continuare a vivere. Non solo in, con reni e cornee inviati ad Atene, ma soprattutto in Italia: il cuore a Torino,e ...

AGI - Agenzia Italia

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Alfredino Rampi, la storia delnel pozzo di Vermicino Sono passati 40 anni da una delle vicende di cronaca che hanno segnato ...- - > Leggi Anche Afghanistan,caduto in un pozzo: è corsa contro il tempo per salvarlo Leggi Anche Marocco,il piccolo Rayan: estratto dal pozzo dopo oltre cento ore A dare l'allarme è ... La madre si drogava durante l'allattamento, muore un bambino di 3 anni Tragedia a fin di bene: la nonna si è immolata per salvare il nipotino da morte certa, spingendolo via e finendo così investita mortalmente sulle strisce pedonali da un tir, guidato da un autista spag ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...