Bilancio di previsione Enti Locali | con la Legge di Bilancio in G U | ufficialmente differito al 30 aprile 2023 il termine per la

Entilocali-online

128 relativa al " Differimento del termine per la deliberazione deldi2023/2025 da parte degli Enti Locali ". Tramite la Circolare, la Direzione fa sapere che la Legge 29 ...La Legge, rubricata "didello Stato per l'anno finanziario 2023 epluriennale per il triennio 2023 - 2025 ", è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 ... Bilancio di previsione Enti Locali: con la “Legge di Bilancio” in G.U. ... OMEGNA- 09-01-2023-- Conferenza stampa di fine anno solare per l’Amministrazione Comunale di Omegna. Si sono riuniti tutti insieme i componenti della Giunta nella mattinata di venerdì 30 dicembre per ...“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento al delicato ed annoso tema in oggetto, intende significarVi specificatamente quanto segue: lo ...