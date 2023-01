Biathlon | Italia con tre podi in più dopo Pokljuka | niente Bellerofonte ad abbattere la Chimera | ma si può sorridere

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Si è ripreso a fare sul serio su sci stretti e con la carabina in questo 2023. Sulle nevi di(Slovenia) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo die alcune conferme sono arrivate. In primis, colui che fa di nome Johannes Thignes e di cognome Boe ha sempre più le vesti del Cannabile. Back-to-back strepitoso alBiatlonski stadion e sprint e inseguimento conquistati in carrozza con numeri a sostegno notevolissimi: settima affermazione stagionale nella singola prova; 32ma nella sprint e 15ma nella pursuit in carriera. Siamo a quota 62 centri in gare di alto livello e i, solo parlando di specialità individuali, sono 120. Non sorprende che in questo round i rivali abbiano fatto fatica a leggere la “targa”, considerando i 779 punti accumulati in classifica generale e il ...