Biathlon | calendario Coppa del Mondo Ruhpolding 2023 | programma | orari | tv | streaming 11-15 gennaio

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Dall’11 al 15ladeldisi trasferirà a(Germania), sede della quinta tappa del massimo circuito internazionale. Dopo le gare di Pokljuka (Slovenia) che hanno inaugurato il, gli atleti con sci stretti e carabina si cimenteranno in uno degli scenari più tradizionali di questa pratica e si tratterà di una prova importante sia per per acquisire punti importanti in classifica, ma anche per prepararsi in vista dei Mondiali di Oberhof (Germania). Torneranno in scena le Individuali (maschile e femminile) a monopolizzare la scena nei primi due giorni di gara, a precedere le staffette uomini e donne e le mass start. Undecisamente intenso in cui anche gestire le proprie energie da una prova all’altra farà la differenza, ...