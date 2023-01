Calciomercato.com

Il motivo era Mykhailo Mudryk, ala del club ucraino, che così potrebbe avvicinarsi allain ... secondo 'Estadio Deportivo', il centrocampista offensivo ha un pre - accordo verbale con ilCome riferisce goal.com, Matias Vina interessa alSiviglia , affrontato nei gironi di questa stagione in Europa League, e il club giallorosso apre alla suain prestito fino al termine ... Betis, la cessione di Moreno avvicina Vina | Mercato | Calciomercato ... Il Betis ha chiesto Vina in prestito alla Roma: il punto della situazione Dopo una sola stagione in maglia giallorossa, Vina potrebbe già lasciare la Roma. Il terzino uruguagio non sta trovando molto ...Calciomercato Roma, addio da 15 milioni di euro: scatta l’effetto domino che coinvolge anche i giallorossi. Ecco quello che sta succedendo Un addio da 18 milioni di euro che potrebbe coinvolgere anche ...