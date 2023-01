Bergomi esagera | “Chiesa mi ha ricordato Maradona”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La lotta scudetto fra Napoli e Juventus è ufficialmente entrata nel vivo in questo weekend. I bianconeri sembravano essere usciti fuori dai giochi dopo il pessimo inizio di campionato, ma dopo i risultati di ieri sembrano essere l’avversaria più accreditata a contendere il titolo agli azzurri. I ragazzi di Max Allegri hanno infatti raggiunto il Milan al secondo posto in classifica a 7 punti di lunghezza dal Napoli. La Juventus ha però un’opportunità unica per riaprire tutto nello scontro diretto di venerdì sera al, gara che è già decisiva per i destini di questo campionato.Juventus (Getty Images): “L’assist dimi ha” La Juventus conterà su una delle sue stelle che tanto era mancata in questo inizio di campionato come ...